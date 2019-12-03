Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО пришли к выводу о необходимости обсудить проблему Китая совместно, заявил, выступая в Лондоне, генсек альянса Йенс Столтенберг.

"До сих пор Китай не был в нашей повестке дня. Теперь мы признаем, что усиление Китая отражается на обеспечении безопасности всех членов альянса. Существует как ряд возможностей, так и ряд очевидных вызовов - у Китая второй самый большой оборонный бюджет, он располагает многими современными возможностями, в том числе ракетами большой дальности, которые способны достигать Европы и США, гиперзвуковыми ракетами", - сказал он.

"Речь не идет о том, что НАТО движется в Южно-Китайское море, но следует принимать во внимание то, что Китай становится все ближе и ближе - в Арктике, в Африке, исследует нашу инфраструктуру в Европе в киберпространстве. Мы должны осознавать, что это влияет на НАТО", - отметил генсек НАТО.

"Впервые мы решили обратить на это внимание вместе, и мы продолжаем работу в НАТО по выработке общего подхода к Китаю. Речь не идет о создании нового противника, но об анализе и сбалансированном ответе на вызов", - заключил Столтенберг.

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