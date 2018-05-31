Страны НАТО на заседании СРН потребовали от Москвы прекратить вмешательство в дела Украины и попытки расколоть альянс
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Москва/Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В четверг на заседании Совета РФ-НАТО (СРН) страны альянса призвали Россию прекратить вмешательство на Украине, а также попытки внести раскол в ряды организации, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Заседание СРН на уровне постпредов прошло в четверг в Брюсселе.
"США поддерживают политику сдерживания обороны и диалога по отношению к России", - написала американский постпред в четверг в своем микроблоге в "Твиттере".
"На сегодняшней встрече союзники направили сильное и единое послание России: прекратите вмешиваться в дела Украины и прекратите пагубные действия, преследующие цель расколоть наш альянс", - заявила К.-Б.Хатчисон.
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Интерфакс