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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 17:58 31.05.2018 - 17:58

Москва/Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В четверг на заседании Совета РФ-НАТО (СРН) страны альянса призвали Россию прекратить вмешательство на Украине, а также попытки внести раскол в ряды организации, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Заседание СРН на уровне постпредов прошло в четверг в Брюсселе.

"США поддерживают политику сдерживания обороны и диалога по отношению к России", - написала американский постпред в четверг в своем микроблоге в "Твиттере".

"На сегодняшней встрече союзники направили сильное и единое послание России: прекратите вмешиваться в дела Украины и прекратите пагубные действия, преследующие цель расколоть наш альянс", - заявила К.-Б.Хатчисон.

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