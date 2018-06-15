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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:06 15.06.2018 - 15:06

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что ни одна страна альянса более не сокращает оборонные расходы, и в данный момент больше членов НАТО достигли уровня в 2% от ВВП для затрат на оборону.

"После многих лет сокращения наших оборонных расходов мы видим существенный прогресс. Все союзники прекратили сокращение (этих расходов - ИФ), все союзники больше инвестируют, больше союзников тратит по 2% ВВП на оборону, и большинство из них планируют так сделать к 2024 году", - сказал он во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В то же время он указал на то, что необходимо еще приложить много усилий в этом направлении.

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