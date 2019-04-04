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Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Ряд актуальных тем, по которым у России и НАТО есть разногласия, активно обсуждались в Вашингтоне на мероприятиях, приуроченных к 70-летию создания Организации Североатлантического договора.

Ситуация вокруг ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду перед американскими конгрессменами, заявил, что отведенное России время на возвращение к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истекает, в то время как Москва не предпринимает никаких шагов для сохранения договора.

"Россия до сих пор не предприняла никаких усилий, а время истекает", - сказал генсек альянса в Палате представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что НАТО не хочет еще одной гонки вооружений. "Мы не хотим новой "холодной войны", но мы не можем быть наивными. Договор, исполняемый только одной стороной, не обеспечит нашу безопасность. Я в очередной раз призываю Россию вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал он.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что в случае отказа России ликвидировать ракеты, нарушающие ДРСМД, лишь она будет ответственна за выход США из договора.

В четверг по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Вашингтоне Й.Столтенберг отметил, что участники обсуждали и меры, которые будут предприняты, если Россия не вернется к соблюдению договора.

"Наш ответ на действия России не будет зеркальным, он будет взвешенным и скоординированным. И у нас нет никакого намерения размещать новые ракеты в Европе", - вновь напомнил генсек.

В то же самое время, отметил Й.Столтенберг, НАТО продолжит реализовывать меры "эффективного сдерживания и обороны".

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Черное море

Генсек НАТО заявил, что страны НАТО пришли к соглашению в отношении пакета мер по региону Черного моря. "Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшении нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что также речь идет об обучении военно-морских сил и береговой охраны этих стран, о визитах кораблей, о совместных учениях и обмене информацией. Генсек НАТО напомнил, что в данный момент в Черном море находится одна из корабельных групп НАТО, которая ведет маневры с украинскими и грузинскими кораблями.

Й.Столтенберг отметил, что сближение Украины и Грузии с НАТО не представляет собой провокацию в отношении России.

"Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать собственный путь. Это не провокация, это не направлено против кого-либо, это суверенное право двух стран - решать, по какому пути идти", - заявил Й.Столтенберг

По его словам, сама идея того, что стремление Грузии и Украины стать членами НАТО направлено против России, "действительно, очень и очень опасна".

В свою очередь заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер отметила, что "НАТО тесно работает с Украиной и Грузией, чтобы помочь им нарастить военный потенциал, и в особенности сейчас, усилить их военно-морские силы - как флот, так и береговую охрану. Даже сейчас военно-морские силы НАТО присутствуют в Черном море".

Она отметила, что силы НАТО курсируют "между Поти и Одессой и проводят учения, как с Украиной, так и с Грузией".

В свою очередь главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил "Интерфаксу", что Россия не оставит без ответа новый план НАТО, который предполагает усиление военного присутствия в Черном море. "Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.

В МИД РФ заявили, что планы по наращиванию военного присутствия НАТО в районе Черного моря стимулируют Украину к новым провокациям.

"После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты - воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", - говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Ситуация вокруг С-400

Прибывший в Вашингтон на Атлантический совет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что Анкара планирует использовать зенитно-ракетные система С-400 отдельно от систем Североатлантического альянса.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр. Он отметил, что Турция 10 лет пыталась добиться сделки с США по поставкам аналогичных систем ПРО Patriot, и не рассматривает возможности отказа от заключенного соглашения с Россией по C-400.

При этом М.Чавушоглу отметил, что Турция продолжает надеяться на возможность достижения договоренности с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В свою очередь президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна выбрать между партнерством с НАТО и закупкой российских ЗРС С-400. "Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", - сказал он.

По его словам, приобретение Турцией С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО. Он напомнил, что в случае приобретения Турцией российской системы ПВО С-400 ей грозит исключение из программы по продаже истребителей F-35.

Кроме того, М.Чавушоглу провел встречу с госсекретарем Майком Помпео, на которой глава американской дипломатии "обсудил обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией российских С-400". При этом госсекретарь НАТО Й.Столтенберг отметил, что каждая страна НАТО вправе самостоятельно решать, какое вооружение ей необходимо купить. "Но в то же время мы видим, что сейчас это создало некоторые разногласия между членами альянса", - добавил он.

На днях в российской госкорпорации "Ростех" заявили, что Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной. 18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Грузия и Украина

Расходы на оборону странами НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен резким повышением расходов стран НАТО на оборону с тех пор, как он занял Овальный кабинет.

"Достигнут громадный прогресс, НАТО стала намного сильнее", - сказал Д.Трамп журналистам в Вашингтоне в ходе встречи с Й.Столтенбергом.

В свою очередь Й.Столтенберг сообщил после встречи с американским лидером о том, что его призыв к увеличению расходов на оборону оказывает реальное воздействие на членов альянса. "Отличная дискуссия с президентом Трампом по сохранению силы НАТО", - написал Й.Столтенберг в своем Twitter.

Госсекретарь М.Помпео заявил, что перед НАТО стоит множество вызовов в современном мире, и все они требуют должного финансирования.

"Мы стараемся достичь того, чтобы ресурсы НАТО соответствовали тем вызовам, которые существуют сегодня", - сказал М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

М.Помпео также отметил, что Германия может оказаться в зависимости от России из-за проекта "Северный поток-2".

"Мы не можем гарантировать защиту Запада, если наши союзники будут попадать в зависимость от России. Как президент Дональд Трамп говорил, если Германия будет придерживаться реализации проекта "Северный поток-2", то ее экономика станет буквально заложницей России", - сказал он на Атлантическом совете.

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