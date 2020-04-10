Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 5:03

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Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее - по 9,495 млн б/с.

Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти за октябрь

2018, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.

Несколько источников "Интерфакса" подчеркивают, что речь идет лишь о снижении добычи нефти (до декабря 2019 года страны ОПЕК+ указывали в своих расчетах нефть с конденсатом - ИФ), поэтому ранее озвученные уровни производства в октябре 2018 года были скорректированы на объемы конденсата.

Решение, подписанное сегодня, будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление соглашения будет обсуждаться в декабре 2021 года.

"Вышеуказанное соглашение зависит от согласия Мексики, включая добровольную корректировку в прилагаемых таблицах", - подчеркивается в документе.

В коммюнике страны ОПЕК+ также призывают всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка. Как сообщают источники "Интерфакса", страны ОПЕК+ рассчитывают, что другие крупные производители снизят добычу еще на 5 млн б/с.

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

Страны ОПЕК+ также подтвердили и продлили мандат министерского мониторингового комитета (JMMC) и его членов.

Соблюдение соглашение будет мониториться на основании данных по добыче нефти (конденсат не указан - ИФ) на основе информации из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

Ниже приведена таблица с возможными уровнями добычи лишь нефти, тыс. б/с

Страна окт 2018 (только нефть). Кроме РФ и СаудАравии снижение необходимый уровень добычи в мае-июне Нефть с конденсатом (окт. 2018г) Алжир 1057 241 816 1057 Ангола 1528 348 1180 1528 Конго 325 74 251 325 Экваториальная Гвинея 127 29 98 127 Габон 187 43 144 187 Ирак 4653 1061 3592 4653 Кувейт 2809 641 2168 2809 Нигерия 1829 417 1412 1738 Саудов Аравия 11000 2508 8492 10633 ОАЭ 3168 722 2446 3168 ОПЕК 26683 6085 20598 26749 Азербайджан 718 164 554 796 Бахрейн 205 47 158 227 Бруней 102 23 79 131 Казахстан 1709 390 1319 1900 Малайзия 595 136 459 627 Мексика 1753 400 1353 2017 Оман 883 201 682 995 Россия 11000 2508 8492 11421 Судан 75 17 58 74 Южный Судан 130 30 100 132 не-ОПЕК 17170 3915 13255 18320 ВСЕГО 43853 10000 33853 45069

Страна окт 2018 снижение необходимый Нефть с

(только уровень конденсатом

нефть). добычи в (окт. 2018г)

Кроме РФ и мае-июне

СаудАравии

Алжир 1057 241 816 1057

Ангола 1528 348 1180 1528

Конго 325 74 251 325

Экваториальная 127 29 98 127

Гвинея

Габон 187 43 144 187

Ирак 4653 1061 3592 4653

Кувейт 2809 641 2168 2809

Нигерия 1829 417 1412 1738

Саудов Аравия 11000 2508 8492 10633

ОАЭ 3168 722 2446 3168

ОПЕК 26683 6085 20598 26749

Азербайджан 718 164 554 796

Бахрейн 205 47 158 227

Бруней 102 23 79 131

Казахстан 1709 390 1319 1900

Малайзия 595 136 459 627

Мексика 1753 400 1353 2017

Оман 883 201 682 995

Россия 11000 2508 8492 11421

Судан 75 17 58 74

Южный Судан 130 30 100 132

не-ОПЕК 17170 3915 13255 18320

ВСЕГО 43853 10000 33853 45069

Сс бм*

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