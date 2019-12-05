Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:29

Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из расчетов в рамках сделки по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Приняты рекомендации, которые мы представили, исключить из мониторинга объемы конденсата и перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть, поэтому будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК", - сказал он.

Отвечая на вопрос, все ли участники сделки на это согласны, он подчеркнул: "Да, все согласны".

Как сообщалось, вопрос об исключении конденсата из сделки был инициирован российской стороной. Исключив конденсат из расчетов, добыча которого растет из-за роста производства газа зимой, Россия сможет избежать обвинений в невыполнении сделки.

По данным Минэнерго, в ноябре Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 85% (сокращение на 195 тыс. б/с), без учета конденсата - немного перевыполняет сделку.

Йм от фф вв*

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