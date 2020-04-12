Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 22:16

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Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с, сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абделазиз бен Сальман.

По его словам, в частности, королевство в рамках сделки ОПЕК++ сократит добычу нефти до 8,5 млн б/с.

Министр в интервью отметил, что он более чем доволен заключением исторической сделки по сокращению добычи нефти, согласованное в воскресенье ОПЕК и другими мировыми производителями, и надеется, что это приведет к стабильности рынка. "Мы продемонстрировали, что ОПЕК+ работает", - заявил он в интервью.

"Можете ли вы представить, где мы были 6 марта и где мы находимся сегодня", - отметил принц.

Назвав себя "бессонным и истощенным" после почти недели телефонных конференций он сказал, что сделка была "невероятной" и со временем позволит уменьшить переизбыток нефти на рынке.

При этом источники агентства отмечают, что Саудовская Аравия и другие производители будут перевыполнять обязательства по сделке.

Йм бм

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