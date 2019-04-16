Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 17:40

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководители многих государств предлагают Франции во вторник помощь в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна готова предоставить Франции любую помощь, в том числе - помощь экспертов по восстановлению старинных зданий.

"Мы предлагаем Франции любую желаемую помощь. Уже сейчас специалисты во Франции и Германии сотрудничают теснейшим образом. Если Франции нужны эти контакты, мы готовы",- говорится в распространенном во вторник заявлении Х.Мааса.

По его словам, пожар коснулся "сердца Европы".

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан также обратился к властям Франции с предложением предоставить помощь специалистов, которые ранее работали над реставрацией Пражского града, на территории которого находится Собор Святого Вита.

"Пожар, охвативший Нотр-Дам, касается нас всех", - приводит агентство слова М.Земана.

В министерстве культуры Греции заявили, что обладают большим опытом в сфере реставрации древних памятников культуры и поэтому также готовы предоставить свою помощь. В заявлении греческого министерства отмечается, что в Афинах сочувствуют Парижу в связи с произошедшим пожаром в соборе Нотр-Дам.

Президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с предложением помощи в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на главу канцелярии президента Кшиштофа Щерского, А.Дуда предложил Э.Макрону помощь польских специалистов, обладающих колоссальным опытом в восстановлении объектов культурного наследия. В частности, масштабные реставрационные работы потребовались Польше после Второй мировой войны.

Вопрос о предоставлении Франции помощи в восстановлении собора Нотр-Дам будет рассмотрен японским кабинетом министров.

"Японское правительство обязательно рассмотрит вопрос о предоставлении поддержки по просьбе французского правительства", - сказал генсек правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции.

"Это огромная потеря для мира, и мы глубоко опечалены",- добавил он.

Между тем, в Австралии заняли другую позицию относительно предоставления помощи Франции. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг предложение своего предшественника Малькольма Тернбулла о создании специального фонда для сбора денежных средств для Франции.

"Если отдельные австралийцы желают что-либо предпринять, то они могут делать все, что им нравится, ведь у нас свободная страна", - цитируют С.Моррисона австралийские СМИ.

С премьером Австралии не согласны оппозиционеры: по мнению главы Лейбористской партии Билла Шортена, Австралия должна направить Франции помощь, как и другие страны.

В Южной Корее также сочувствуют Франции в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам: президент страны Мун Чжэ Ин назвал произошедшее "потерей для всех нас" и призвал мировых лидеров оказать Парижу посильную помощь в восстановлении собора.

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник направил телеграмму Э.Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, В.Путин "предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества".

Нотр-Дам загорелся вечером в понедельник. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, рухнули шпиль собора и частично крыша.

Собор Парижской Богоматери, находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников мира. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Собор Парижской Богоматери фигурирует во многих литературных и художественных произведениях, наиболее известное из которых - одноименный роман Виктора Гюго.

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