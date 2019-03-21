Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 14:11

Тель-Авив. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Израиль, Кипр и Греция при участии Соединенных Штатов обсудили в среду в Иерусалиме проект поставок израильского газа в Европу, сообщила общеарабская газета аль-Кудс аль-Арабий.

Проект, названный EastMed, стоимостью около 6 млрд евро предполагает строительство к 2025 году газопровода через Средиземное море протяженностью 2100 км. Маршрут газопровода мощностью 12-16 млрд куб. м проляжет от израильского шельфового месторождения Левиафан через Кипр и Грецию в Италию.

В шестой по счету встрече на высшем уровне, посвященной данному проекту, приняли участие премьер-министры Израиля и Греции, президент Кипра, а также находившийся в Израиле с визитом госсекретарь США Майк Помпео.

Газета отмечает, что высокопоставленные представители средиземноморских государств приветствовали участие США в этом раунде переговоров, расценив его как поддержку данному проекту.

Издание не сообщает о теме и результатах переговоров.

Греция, Израиль, Италия и Кипр подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке строительства EastMed, который соединит месторождения в Восточном Средиземноморье с Европой, в декабре 2017 года.

В соответствии с подписанным документом четыре страны подтвердили свои намерения по сотрудничеству в области развития и имплементации проекта, а также признали его жизнеспособным и стратегически важным для Евросоюза и других его участников.

Дк фф де

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