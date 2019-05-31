Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 3:22

***Они призвали Тегеран прекратить поддержу ополченцев и террористических организаций

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Арабские страны по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Мекке заявили о своей решимости поддерживать стабильность и безопасность в регионе и осудили угрозы со стороны Ирана.

"Совет вновь подтвердил решимость стран арабских государств Персидского залива поддерживать стабильность, безопасность и мир в регионе, рост мировой экономики и стабильность нефтяных рынков и осудил угрозы Ирана свободе морского судоходства и поставкам нефти", - говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита.

В нем также осуждаются нападения ополченцев-хуситов на нефтепроводы в Саудовской Аравии, подчеркивается необходимость соблюдения Ираном международных законов и уставов, а также оговаривается, что Тегеран должен прекратить поддержку и финансирование ополченцев и террористические организаций.

"Осуждаем запуск баллистических ракет иранского производства из Йемена по Саудовской Аравии. Осуждаем операции, которые хуситы проводят против Саудовской Аравии", - говорится в заявлении арабских лидеров, принявших участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к международному сообществу выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять решительные меры против иранского режима.

В частности, участники встречи требуют предпринять "более эффективные и серьезные шаги по недопущению приобретения Ираном ядерного потенциала" и введению " более жестких ограничений в отношении иранской программы баллистических ракет".

В резолюции по итогам саммита также заявляется о поддержке стратегии США по отношению к Ирану, в том числе "по противодействию иранским ядерным и баллистическим ракетным программам, его дестабилизирующей деятельности в регионе, его поддержке терроризма и борьбе с агрессивной деятельностью "Хезболлы", стражей исламской революции, ополченцев-хуситов и других террористических организаций".

В данный момент Мекка принимает у себя сразу три саммита - ОИС, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Отмечается, что саммиты ССАГПЗ и ЛАГ были созваны для обсуждения региональной ситуации, обострившейся в связи с ростом напряженности между США и Ираном. В свою очередь в фокусе внимания саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начнется в пятницу, как ожидается, будет палестинская проблематика.

В частности, в саммите ССАГПЗ примет участие премьер-министр Катара Абдулл бин Насер Аль-Тани: таким образом, Катар впервые за два года, после разрыва дипотношений с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Египтом примет участие в таком мероприятии.

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