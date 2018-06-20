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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:14 20.06.2018 - 17:14

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Представители стран-членов Совета ООН по правам человека выступили в поддержку организации после того, как США покинули орган Организации объединенных наций, обвинив его лицемерии.

Дипломат Воислав Шуц, представляющий в организации Словению и председательствующий совете назвал орган ООН лучшим местом для решения проблем, связанных с нарушениями прав человека по всему миру.

"Позвольте мне однозначно заявить: если проблемы в вопросе прав человека не обсуждать здесь, в этой комнате, у них мало шансов на разрешение в любом другом месте", -сказал дипломат, подчеркнув, что Совет при ООН, в который входят представители 47 стран мира, - "это единственный межправительственный орган, отвечающий за вопросы и ситуацию с правами человека во всем мире".

Представитель Китая со своей стороны поддержал председателя Совета, подчеркнув, что "все делегации придают большое значение этой организации".

Представители ЕС также заявили, что европейский блок "по-прежнему твердо привержен Совету по правам человека".

Накануне США официально объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - заявила 19 июня постпред США в ООН Никки Хейли.

"Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека - ИФ) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - подчеркнула она.

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