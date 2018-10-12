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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 12:36 12.10.2018 - 12:36

*** Участие Медведева в саммите станет первым визитом российского руководителя в Брюссель с 2014 года

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз приглашал на саммит "Азия - Европа" (АСЕМ) в Брюсселе 18-19 октября лидеров всех стран-участниц форума, в том числе президента России, сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"Но кого направлять на эту встречу, каждая страна решает самостоятельно", - отметил функционер Евросоюза, знакомя прессу на условиях анонимности с повесткой форума.

Он также уточнил, что Россия традиционно участвует в таких саммитах на уровне премьер-министра, поэтому на встречу приедет Дмитрий Медведев. Это будет первый визит российского руководителя в Брюссель с 2014 года, добавил собеседник СМИ.

В саммите АСЕМ в Брюсселе примут участие 53 страны.

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