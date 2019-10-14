Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 22:20

Нью-Йорк (ООН). 14 октября. ИНТЕРФАКС - Ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, обсудят во вторник с представителями США, сообщил председатель комитета, постпред Боливии при ООН Саша Льоренти Солиз.

"Я хотел бы проинформировать, что бюро продолжает предпринимать усилия. Мы провели неформальные консультации с секретариатом ООН, председателем Генассамблеи ООН и с представителями принимающей страны. Согласно информации, которую мы получили, завтра состоится встреча с представителями принимающего государства", - сказал он в ходе заседания первого комитета.

Ранее замглавы делегации РФ в Первом комитете, зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил, что страны-члены ООН во вторник обсудят ситуацию с невыдачей виз российским делегатам с участием генсекретаря Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе Белоусов сообщил "Интерфаксу", что семеро членов делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии Первого комитета.

Белоусов заявлял, что Москва будет настаивать на том, чтобы комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

10 октября в Первом комитете начались общие прения - это лишь часть работы комитета. Консенсусное решение приступить к общеполитическим дискуссиям было принято во вторник, при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря Антониу Гутерриша. Как только комитет закончит общие прения 16 октября, будет приниматься решение, что делать с остальными пунктами в программе работы.

11 октября глава делегации Первого комитета, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия ожидает от Секретариата ООН оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

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