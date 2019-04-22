Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 15:57

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, легко смогут заменить Иран на рынке нефти после мер США против Тегерана, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Саудовская Аравия и другие (участники - ИФ) ОПЕК с легкостью смогут восполнить разницу в поставках нефти после наших полноценных санкций по иранской нефти", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих после объявления Вашингтона о мерах против Ирана заявил, что Саудовская Аравия будет координироваться со своими партнерами по обеспечению необходимых объемов поставок нефти для потребителей.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что США работают с союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь им найти альтернативу торговле с Ираном, а также - обеспечить стабильность рынков и минимизировать негативное влияние на цены.

"Саудовская Аравия и ОАЭ убедили нас в том, что они обеспечат достаточные поставки на (нефтяной - ИФ) рынок, и также Соединенные Штаты сейчас являются крупным производителем", - сказал он.

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