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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:55 19.10.2018 - 09:55

Пекин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Китай и страны Юго-Восточной Азии на следующей неделе проведут первые совместные военно-морские учения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр обороны Сингапура Нг Енг Хен в пятницу заявил, что учения, которые пройдут в водах близ китайского города Чжаньцзян, станут основой доверия между флотами стран-участниц.

В учениях примут участие Китай и 10 стран-членов АСЕАН, отмечает агентство.

В то же время на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи глав Минобороны Китая, стран АСЕАН и США представители оборонных ведомств договорились, что в 2019 году в регионе пройдут аналогичные учения с участием ВМС США.

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