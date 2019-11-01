Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 9:47

Берлин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Страны "малой группы" по сирийскому урегулированию приветствуют формирование конституционного комитета Сирии, говорится в совместном заявлении, которое в пятницу распространил МИД ФРГ.

"Главы МИД Египта, Германии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США приветствуют учреждение конституционного комитета в Женеве 30 октября 2019 года", - сказано в документе.

Формирование комитета является долгожданным "позитивным шагом, который требует серьезных усилий и работы, чтобы иметь шансы на успех", считают подписанты документа. Они поддерживают усилия для "создания безопасной и нейтральной обстановки, которая позволит провести свободные и честные выборы под наблюдением ООН".

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