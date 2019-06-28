Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:07

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - У стран "двадцатки" пока нет общего видения путей реформирования Всемирной торговой организации, определенные надежды возлагаются на министерскую конференцию ВТО в 2020 году в Казахстане, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Сегодня (на первом пленарном заседании саммита G20 - ИФ) несколько лидеров сказали, что нужно обязательно добиться нового формата работы ВТО, более эффективного. У нас есть ряд предложений - европейские, канадские, китайские. Все это обсуждается, но единой позиции как таковой нет", - сказал Орешкин в кулуарах саммита G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что "важным мероприятием будет министерская конференция ВТО в Казахстане в следующем году". "По некоторым трекам идет движение вперед, но в целом пока общего понимания и общего видения нет", - констатировал министр.

По его словам, "пока у нас нет глобальных проблем в мировой экономике, нет глобальной рецессии, никто не торопится идти по этому треку (реформы ВТО - ИФ)".

"Да, прорабатываются довольно глубоко направления реформы апелляционного органа, такие направления как электронная торговля, субсидии в сельском хозяйстве, проработка идет на экспертном уровне, но готовности принимать какие-то решения ни у кого пока нет", - отметил Орешкин.

1пп др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!