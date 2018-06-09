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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 1:56 10.06.2018 - 01:56

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Руководители стран G7 призвали Россию выполнять международные обязательства и выразили готовность в случаях, когда это необходимо, контактировать с Москвой для поисков решения глобальных и региональных проблем.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обязанности постоянного члена СБ ООН и поддерживать мир и безопасности во всем мире", - говорится в итоговом коммюнике участников саммита.

В документе отмечается, что страны G7, в то же время, будут "контактировать с Россией для решения региональных и глобальных проблем в тех случаях, когда это - в наших интересах".

Как сообщалось, страны G7 сумели по итогам саммита согласовали совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.

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