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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана.

"Широкий спектр вопросов по безопасности обсуждался, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7.

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Интерфакс