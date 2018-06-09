Страны G7 привержены задаче сдерживания ядерных амбиций Ирана - Трамп
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана.
"Широкий спектр вопросов по безопасности обсуждался, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7.
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Интерфакс