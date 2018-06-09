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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:42 09.06.2018 - 16:42

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана. "Широкий спектр вопросов по безопасности обсуждался, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7. ПОСЛЕДУЕТ 1кю ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс