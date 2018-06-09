Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:49 09.06.2018 - 16:49

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что страны G7 продолжат сдерживать ядерные амбиции Тегерана.

"Широкий спектр вопросов по безопасности обсуждался, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита стран G7.

По его словам, также эти страны продолжат борьбу с экстремизмом и терроризмом, а также теми, кто "распространяет эти смертельные идеологии".

1кю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line