Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 16:33

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Космос играет важную роль для международной безопасности, и потому странам мира нужно принять нормы поведения в космическом пространстве, заявили в субботу главы дипломатических ведомств стран "большой семерки" (G7).

"Учитывая растущую значимость космоса для всеобщего процветания и для безопасности, и учитывая недавние научно-технические достижения, мы призываем к разработке и одобрению норм поведения (в космосе - ИФ)", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Бретани (Франция).

Также, по их мнению, миру требуется "сотрудничество в вопросе решения проблемы космического мусора".

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