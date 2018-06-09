Страны G7 призывают Россию прекратить подрывать демократию в других странах и поддерживать правительство Сирии - коммюнике

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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 0:02 10.06.2018 - 00:02

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц G7 призывают Россию положить конец своим атакам на демократические системы, а также прекратить поддержку правительства Сирии. "Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократических систем и поддержку режима в Сирии", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7. ПОСЛЕДУЕТ 1кю аю жг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс