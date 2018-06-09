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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 0:13 10.06.2018 - 00:13

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц G7 призывают Россию положить конец своим атакам на демократические системы, а также прекратить поддержку правительства Сирии.

"Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократических систем и поддержку режима в Сирии", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7.

При этом лидеры подчеркнули, что они продолжат "взаимодействовать с Россией для урегулирования региональных кризисов и глобальных вызовов".

1кю аю жг

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