Страны G7 призывают Россию прекратить подрывать демократию в других странах и поддерживать правительство Сирии - коммюнике
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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц G7 призывают Россию положить конец своим атакам на демократические системы, а также прекратить поддержку правительства Сирии.
"Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократических систем и поддержку режима в Сирии", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7.
При этом лидеры подчеркнули, что они продолжат "взаимодействовать с Россией для урегулирования региональных кризисов и глобальных вызовов".
1кю аю жг
Интерфакс