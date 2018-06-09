Страны G7 разделяют точку зрения Лондона, что Россия "крайне вероятно" стояла за отравлением Скрипалей - коммюнике
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Страны G7 согласны с точкой зрения Лондона, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
"Мы разделяем и солидаризуемся с оценкой Соединенного Королевства: крайне вероятно Российская Федерация ответственна за атаку, и другого правдоподобного альтернативного объяснения нет", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде.
ПОСЛЕДУЕТ
1аю бс
Интерфакс