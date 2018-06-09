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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 0:04 10.06.2018 - 00:04

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Страны G7 согласны с точкой зрения Лондона, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы разделяем и солидаризуемся с оценкой Соединенного Королевства: крайне вероятно Российская Федерация ответственна за атаку, и другого правдоподобного альтернативного объяснения нет", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде.

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