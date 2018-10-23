Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 18:47 23.10.2018 - 18:47

*** Пока много вопросов в связи с убийством остаются открытыми

(дополненная версия)

Берлин. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Страны G7 заявили, что ждут от Саудовской Аравии сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в совместном заявлении глав МИД G7, распространенном во вторник вечером.

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия в полноценном сотрудничестве с турецкими правоохранительными органами обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное и незамедлительное расследование обстоятельств смерти господина Хашкаджи. Ответственные за убийство должны понести наказание. Саудовская Аравия должна принять меры и удостовериться, что нечто подобное никогда не повторится", - сказано в заявлении глав МИД ФРГ, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также представителя ЕС по международным делам.

В "семерке" полагают, что "много вопросов" в связи с убийством остаются открытыми.

"Обстоятельства смерти господина Хашкаджи подчеркивают необходимость защиты журналистов и свободы СМИ во всем мире", - сказано в заявлении.

Также страны G7 выразили семье и невесте журналиста соболезнования.

Правоохранительные органы Турции в данный момент расследуют инцидент с исчезновением саудовского журналиста Дж.Хашкаджи, который пропал после того, как зашел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что его не устраивают объяснения Саудовской Аравии по поводу гибели Дж.Хашкаджи.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер