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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 18:23 23.10.2018 - 18:23

*** Пока много вопросов в связи с убийством остаются открытыми

Берлин. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Страны G7 заявили, что ждут от Саудовской Аравии сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник вечером.

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия в полноценном сотрудничестве с турецкими правоохранительными органами обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное и незамедлительное расследование обстоятельств смерти господина Хашкаджи. Ответственные за убийство должны понести наказание. Саудовская Аравия должна принять меры и удостовериться, что нечто подобное никогда не повторится", - сказано в заявлении ФРГ, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также представителя ЕС по международным делам.

В "семерке" полагают, что "много вопросов" в связи с убийством остаются открытыми.

"Обстоятельства смерти господина Хашкаджи подчеркивают необходимость защиты журналистов и свободы СМИ во всем мире", - сказано в заявлении.

Также страны G7 выразили семье и невесте журналиста соболезнования.

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