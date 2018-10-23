Страны G7 рассчитывают, что Саудовская Аравия обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное расследование убийства Хашкаджи
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*** Пока много вопросов в связи с убийством остаются открытыми
Берлин. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Страны G7 заявили, что ждут от Саудовской Аравии сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник вечером.
"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия в полноценном сотрудничестве с турецкими правоохранительными органами обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное и незамедлительное расследование обстоятельств смерти господина Хашкаджи. Ответственные за убийство должны понести наказание. Саудовская Аравия должна принять меры и удостовериться, что нечто подобное никогда не повторится", - сказано в заявлении ФРГ, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также представителя ЕС по международным делам.
В "семерке" полагают, что "много вопросов" в связи с убийством остаются открытыми.
"Обстоятельства смерти господина Хашкаджи подчеркивают необходимость защиты журналистов и свободы СМИ во всем мире", - сказано в заявлении.
Также страны G7 выразили семье и невесте журналиста соболезнования.
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Интерфакс