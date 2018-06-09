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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 0:47 10.06.2018 - 00:47

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц саммита G7 в итоговом коммюнике заявили о необходимости гарантировать мирные цели ядерной программы Тегерана.

"Мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной, в соответствии с международными обязательствами и гарантиями (Ирана - ИФ) никогда не добиваться получения ядерного оружия, его разработки или приобретения", - говорится в совместном заявлении лидеров стран G7.

Главы стран "Группы семи" подчеркнули, что осуждают любую финансовую поддержку террористических групп со стороны Ирана.

Они также призвали Иран "сыграть конструктивную роль и внести свой вклад в борьбу с терроризмом, в достижении политических решений, в урегулировании ситуации и установлении мира в регионе".

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