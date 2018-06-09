Страны G7 согласились с необходимостью сохранить мирный характер иранской ядерной программы - коммюнике
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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-участниц саммита G7 в итоговом коммюнике заявили о необходимости гарантировать мирные цели ядерной программы Тегерана.
"Мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной, в соответствии с международными обязательствами и гарантиями (Ирана - ИФ) никогда не добиваться получения ядерного оружия, его разработки или приобретения", - говорится в совместном заявлении лидеров стран G7.
Главы стран "Группы семи" подчеркнули, что осуждают любую финансовую поддержку террористических групп со стороны Ирана.
Они также призвали Иран "сыграть конструктивную роль и внести свой вклад в борьбу с терроризмом, в достижении политических решений, в урегулировании ситуации и установлении мира в регионе".
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Интерфакс