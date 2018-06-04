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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:09 04.06.2018 - 20:09

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Переброшенные в Европу дальние сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в понедельник совершили очередные многочасовые тренировочные полеты у рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на выполнение заданий вблизи российских границ на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в понедельник вылетали два американских бомбардировщика B-1B.

Кроме того, вблизи границ Калининградской области в понедельник осуществлял многочасовой разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

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