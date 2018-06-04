Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:10 04.06.2018 - 20:10

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Переброшенные в Европу дальние сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в понедельник совершили очередные многочасовые тренировочные полеты у рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на выполнение заданий вблизи российских границ на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в понедельник вылетали два американских бомбардировщика B-1B.

Кроме того, вблизи границ Калининградской области в понедельник осуществлял многочасовой разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

Как сообщалось, 30 мая три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США с изменяемой стреловидностью крыла В-1В после трансатлантического перелета с авиабазы Дайс (штат Техас) приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

В ночь с минувшей пятницы на субботу два из прибывших самолетов провели полеты у российских рубежей на Балтике. Еще один вылет бомбардировщика B-1B к западным границам России был зафиксирован в субботу вечером.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

1нв бс

Neuer Inhalt Horizontal Line