Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:12

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer после трансатлантического перелета провели учебное бомбометание на полигоне Тапа в Эстонии, сообщил в среду Пентагон.

Полигон расположен примерно в 100 км от границ Ленинградской области.

Бомбардировщики с позывными BONE11 и BONE12, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, совершили 24-часовой беспосадочные полет. Их миссию обеспечивали несколько американских самолетов-заправщиков.

Над Европой маршрут полета проходил над Данией, Литвой, Латвией и Эстонией. По сообщению ВВС США, в районе полигона Тапа целеуказание обеспечивали эстонские авиационные наводчики.

"Учения с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру (военных действий - ИФ) способствует повышению стойкости и функциональной совместимости. Стратегические бомбардировщики способствуют стабильности на европейском театре, посылая ясный сигнал о возможностях сдерживания любому потенциальному противнику", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что такие полеты демонстрируют поддержку США союзникам в странах Балтии в целях обеспечения региональной безопасности.

Как сообщалось, в конце апреля пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B совершила полеты вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов.

Самолеты, также поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после транстихоокеанского перелета прошли вдоль российского Дальнего Востока, восточного побережья Японии вплоть до острова Окинава, а затем легли на обратный курс на континентальную часть США.

На обратном пути американские стратегические бомбардировщики вновь пролетели вблизи Курильских островов и Камчатки.

Беспосадочный полет продолжался около 29 часов. В ходе выполнения задания бомбардировщики несколько раз дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками, вылетавшими с авиабаз на Аляске, в Японии и на Окинаве.

1нв ДР

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