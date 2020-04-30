Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B совершила полеты вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, два B-1B, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после транстихоокеанского перелета прошли вдоль российского Дальнего Востока, восточного побережья Японии вплоть до острова Окинава, а затем легли на обратный курс на континентальную часть США.

На обратном пути американские стратегические бомбардировщики вновь пролетели вблизи Курильских островов и Камчатки.

Беспосадочный полет продолжался около 29 часов. В ходе выполнения задания бомбардировщики несколько раз дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками, вылетавшими с авиабаз на Аляске, в Японии и на Окинаве.

Аналогичный полет по такому маршруту стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B выполнил 22 апреля.

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