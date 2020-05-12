Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 13:34

Лондон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer во вторник совершили полет к юго-востоку от Приморского края над акваторией Японского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, вошли в воздушное пространство над Японским морем, пролетев через пролив Цугару (Сангарский) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Затем их маршрут проходил с северо-востока Японского моря на юго-запад в сторону Цусимского пролива, откуда они легли курсом на свою базу через Восточно-Китайское море.

Длительность беспосадочного полета бомбардировщиков обеспечивали два американских самолета-заправщика KC-135R.

Командование ВВС США на Тихом океане во вторник подтвердило факт полета бомбардировщиков, но не предоставило каких-либо деталей. "12 мая 2020 года B-1B Lancer выполняли учебную миссию вблизи Японии, где они взаимодействовали с ВВС Сил самообороны Японии", - говорится в его сообщении. При этом указывается, что размещенные на Гуаме бомбардировщики выполняют миссии стратегического сдерживания в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщалось, в конце апреля пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B также совершила полеты вблизи российского Дальнего Востока.

Два B-1B, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после транстихоокеанского перелета прошли вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов. Затем их маршрут пролегал у восточного побережья Японии вплоть до острова Окинава.

На обратном пути американские стратегические бомбардировщики вновь пролетели вблизи Курильских островов и Камчатки. Беспосадочный полет продолжался около 29 часов. В ходе выполнения задания бомбардировщики несколько раз дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками, вылетавшими с авиабаз на Аляске, в Японии и на Окинаве.

Полет по такому же маршруту стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B совершил 22 апреля.

Как сообщалось, 6 и 11 мая американские стратегические бомбардировщики B-1B выполняли задания вблизи российских границ в регионе Балтики.

1нв др

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