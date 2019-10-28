Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 14:11

Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Группа американских стратегических бомбардировщиков, в том числе B-52H Stratofortress и B-2 Spirit, вылетевших с нескольких баз на территории Соединенных Штатов, в понедельник провела тренировочные полеты на европейском театре военных действий в рамках учений Global Thunder ("Глобальный гром"), сообщило Стратегическое командование США (Стратком).

"Действия бомбардировочной авиагруппы демонстрирует способность США обеспечивать усиленное сдерживание и выполнять обязательства перед союзниками и партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

Полеты также включали отработку взаимодействия с американскими бомбардировщиками B-52H, временно размещенными на передовой базе Фэрфорд в Великобритании, и истребителями четвертого и пятого поколений союзников по НАТО, отмечается в сообщении.

По данным западных авиационных ресурсов, над Европой, в частности, были зафиксированы два стратегических бомбардировщика B-52H, выполнявших полеты с включенными транспондерами. Один из них, совершив трансатлантический перелет, совершил полет над Великобританией, Северным морем, Данией и западной частью акватории Балтийского моря. Второй B-52H, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Англии, совершил полет в район польского города Познань, расположенного к юго-западу от Калининградской области. Полеты бомбардировщиков B-2, на которых нет транспондеров, зафиксированы не были.

"Global Thunder являются ежегодными командно-штабными и практическими учениями ядерных сил Страткома... Участие группы бомбардировочной авиации в этих глобальных учениях способствует укреплению взаимодействия США с союзниками и повышает общую готовность сил американских ядерного сдерживания", - отмечается в сообщении командования, которое отвечает за стратегическое сдерживание, нанесение глобальных ударов и противоракетную оборону США.

1нв пч

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