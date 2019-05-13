Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 15:30

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress начали осуществлять регулярные полеты в районе Персидского залива, сообщили в понедельник ВВС США.

Первые вылеты с авиабазы Эль-Удейд в Катаре, куда на минувшей неделе Пентагон перебросил из США четыре бомбардировщики B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности, состоялись 12 мая.

"B-52H обеспечивают стабильность в регионе... Эти самолеты входят в состав оперативной бомбардировочной группы, размещенной в зоне ответственности Центрального командования США в целях защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", который в настоящее время уже находится в Красном море.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", - говорилось в заявлении политика.

Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

В минувший вторник американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52H. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

В минувший вторник представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан также сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы готовятся к нанесению возможных ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

1нв бп

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