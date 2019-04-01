Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 14:10

Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в понедельник совершил очередной подлет к границам России на Балтике, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщик после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании прошел над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем он лег на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

На расстоянии около 130 км от морской границы России на Балтике в районе 12:54 мск, находясь в зоне действия российской ПВО, американский бомбардировщик отвернул на юг, вошел в воздушное пространство Польши, а затем в течение получаса летал вблизи сухопутной границы Калининградской области.

Во время полета B-52H в польском небе вблизи границы Калининградской области также курсировал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

После этого американский бомбардировщик длительное время барражировал в небе над 21-м Центральным авиационном полигоне "Надажице" на северо-западе Польши.

В минувший в понедельник, 25 марта, три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress осуществили пролеты в 140-158 км от морской границы Калининградской области. После чего один из них провел учебное бомбометание на литовском полигоне, который расположен в 60 км от российской границы. Кроме того, бомбардировщик с позывным AERO61 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, временами приближаясь на расстояние 37 км к морской границе России в Финском заливе и 191 км к городской черте Санкт-Петербурга. При этом он также провел учебное бомбометание на Центральном полигоне вооруженных сил Эстонии, который расположен на северо-востоке страны.

Как сообщалось, 14-15 марта на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. С тех пор они уже провели серию полетов вблизи западных границ России.

1нв пч

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