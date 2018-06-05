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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 22:39 05.06.2018 - 22:39

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Переброшенный в Британию дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer во вторник совершил новый многочасовой тренировочный полет у рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на выполнение задания вблизи российских границ на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании во вторник днем вылетал американский бомбардировщик с бортовым номером 86-0101 и позывным CROOK1.

При этом, по имеющимся данным, приблизительно через час после его взлета с авиабазы Фэрфорд также в воздух поднимался второй B-1B Lancer, однако о маршруте его полета неизвестно.

30 мая три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США с изменяемой стреловидностью крыла В-1В после трансатлантического перелета с авиабазы Дайс (штат Техас) приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

В ночь с минувшей пятницы на субботу два из прибывших самолетов провели полеты у российских рубежей на Балтике. Еще один вылет бомбардировщика B-1B к западным границам России был зафиксирован в субботу вечером.

В понедельник два дальних сверхзвуковых бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer осуществили многочасовые тренировочные полеты у рубежей России на Балтике.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

Как сообщалось, во вторник сразу три самолета ВВС США и один командования НАТО провели разведывательные полеты вблизи западных рубежей России. В многочасовых полетах были задействованы стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, стратегический разведывательный самолет RC-135V, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWACS ВВС США, а также аналогичный самолет AWACS командования НАТО.

1нв гс

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