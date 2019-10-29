Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:55

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Металлическая деталь американского стратегического бомбардировщика B-52H упала в сад жительницы городка Брейлс (графство Уорикшир) в Великобритании, когда самолет возвращался на авиабазу после выполнения задания, сообщила местная полиция.

По данным британских блюстителей порядка, публикующих фото металлической детали, к ним обратилась неназванная жительница городка после того, как она услышала звук глухого удара во время пролета бомбардировщика над ее домом, и, выйдя на улицу, к своему удивлению обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом.

Авиационные эксперты, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, установили, что металлический предмет является частью обшивки мотоотсека двигателя стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Инцидент произошел 23 октября, но о нем стало известно только во вторник.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, в тот день четыре американских бомбардировщика B-52H, временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии, проводили тренировочные полеты в регионе Балтийского моря. По данным западных авиационных ресурсов, в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие, выполняли задание в непосредственной близости от границ России - в небе над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

1нв бп

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