Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 16:40

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Переброшенный в Европу стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, в четверг отработал нанесение ударов по целям на полигоне в Шотландии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, B-52H, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Англии, в ходе полета в районе авиационного полигона Тейн на северо-востоке Шотландии выполнил бомбометание с применением учебных авиабомб.

Как сообщалось, в минувший четверг США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.

При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили подлеты к границам Калининградской области, а затем совершили посадку в Англии. Приблизительно в 230 км от Балтийска, где расположена главная база Балтфлота, они совершили разворот и направились к британским берегам.

За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию полетов, в частности, пара B-52H в понедельник в ходе выполнения задания совершила несколько заходов для имитации учебных авиаударов по целям на полигоне на нидерландском острове Влиланд в Северном море.

Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.

"В рамках переброски Командование глобального удара планирует отработать способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США", - говорилось в сообщении американских военных.

При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полетов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.

Кроме того, в конце августа США временно разместили в Англии три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, также способных нести ядерное оружие, которые размещаются на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури. Они проводили полеты в районе британских островов, а также потренировались в совершении кратковременных посадок для дозаправки на так называемых аэродромах подскока в Исландии и на португальских Азорских островах.

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