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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 22:39 13.09.2018 - 22:39

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Переброшенный в Европу стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в четверг совершил очередной беспосадочный полет из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Маршрут полета американского бомбардировщика с бортовым номером 61-0015, вылетевшего с авиабазы Фэрфорд в Англии, проходил над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией и Венгрией. Его сопровождал самолет-заправщик ВВС США RC-135.

Накануне этот же самолет совершил аналогичный полет над Румынией.

По сообщению румынского оборонного ведомства, основная цель учебного полета состояла в демонстрации способности быстрого развертывания союзных сил НАТО в Юго-Восточной Европе.

Как сообщалось, 5 сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США после трансатлантического перелета совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Бомбардировщики с бортовыми номерами 60-0057 и 61-0015 вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана).

Они были переброшены на передовую базу в Европу для участия в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии.

В учениях, которые проходят с 3 по 14 сентября, принимают участие около 1,2 тыс. военнослужащих из 19 государств. Их целью является отработка взаимодействия наземных авиационных наводчиков с экипажами самолетов.

1нв гс

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