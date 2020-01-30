Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 21:43

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, вылетевший с передовой базы на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, выполнил многочасовой полет в район Оманского залива к югу от Ирана, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как сообщалось, на фоне напряженности с Ираном в начале января США перебросили на авиабазу на острове Диего-Гарсия два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести крылатые ракеты большой дальности, в том числе с ядерными боеголовками. Затем на минувшей неделе туда прибыли еще четыре таких самолета.

База на Диего-Гарсии находится вне досягаемости иранских ракет. Между тем базирующиеся на острове американские тяжелые бомбардировщики могут с использованием крылатых ракет большой дальности наносить удары по целям на всей территории Ирана без захода в зону действия его ПВО.

В настоящее время в акватории Оманского залива также находится авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца Harry Truman ("Гарри Трумэн"), ракетного крейсера и трех эсминцев.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада в начале января командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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