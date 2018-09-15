Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 20:04 15.09.2018 - 20:04

Лондон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в субботу осуществил полет вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H с бортовым номером 61-0015 и позывным CHAOS43, вылетевший с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, вначале пролетел вблизи морских границ Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новейшая российская база ПВО "Арктический трилистник".

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

Для обеспечения продолжительности полета после вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.

Как сообщалось, 5 сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США после трансатлантического перелета совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Бомбардировщики с бортовыми номерами 60-0057 и 61-0015 вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана). Они были переброшены на передовую базу в Европу для участия в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии. Однако помимо этого американские бомбардировщики дважды совершили беспосадочные полеты из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно.

12 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца в ходе маневров "Восток-2018" провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана", - сказали в Минобороны.

"Авиационное прикрытие ракетоносцев осуществлялось многоцелевыми истребителями Су-35С Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве. В сообщении указывалось, что в ходе выполнения задач экипажи самолетов Ту-95МС успешно отработали попутную дозаправку топливом в воздухе от воздушного топливозаправщика Ил-78.

При этом Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщило, что два истребителя ВВС США F-22 Raptor "перехватили" и идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, выполнявших полет к западу от Аляски.

По данным командования, истребители ВВС США вылетали на сопровождение российских самолетов 11 сентября. Российские бомбардировщики выполняли полет в сопровождении двух истребителей Су-35.

Американское командование отметило, что российские военные самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

***/ 1нв мф

Neuer Inhalt Horizontal Line