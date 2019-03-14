Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:29

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в четверг осуществил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел вблизи Шотландии над Северным морем, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем в районе германского острова Рюген, B-52H лег курсом вдоль польского побережья в сторону морской границы Калининградской области.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Одновременно вблизи границ Калининградской области в четверг осуществляли многочасовые полеты стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие соответственно с авиабаз Милденхолл и Лоссимут в Великобритании.

Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Как сообщало Минобороны РФ, в Калининградскую область поступил новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. Он будет поставлен на боевое дежурство 15 марта.

1нв ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!