Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 14:56

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Застреливший в Галле у синагоги двух человек Штефан Б. действовал один и руководствовался неонацистскими убеждениями, заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт.

"Он был один и действовал по причине антисемитизма и взглядов правоэкстремистского толка", - сказала она журналистам в четверг.

По словам министра, непосредственной целью мужчины была синагога.

"Благодаря счастливой случайности ему не удалось попасть внутрь синагоги", - сказала она.

Задержанный подозреваемый Штефан Б., сообщает "Шпигель", до сих пор в поле зрения полиции не попадал. Накануне он попытался проникнуть в синагогу, где еврейская община праздновала Йом-Киппур, но сделать этого ему не удалось, и он открыл стрельбу на улице.

1тф аю

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