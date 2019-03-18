Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 17:42

Стамбул. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Уроженец Турции Гёкмен Таныш, подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте, мог совершить это преступление, исходя из личных мотивов, сообщает в понедельник анатолийское агентство новостей.

"Подозреваемый в атаке в Утрехте Г.Таныш по личным причинам застрелил своего родственника и тех, кто пытался ему помочь", - пишет агентство, ссылаясь на других членов семьи стрелка.

Нидерландские СМИ также сообщили, что подозреваемый навел прицел на одну из женщин, находившихся в трамвае, и стал стрелять в тех, кто пытался оказать ей помощь.

Ранее мэр Утрехта Ян фон Занен заявлял, что полиция склоняется к тому, что произошедшая стрельба была терактом.

Мужчина ранее в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Г.Таныша.

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