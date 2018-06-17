Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную прокуратуру.

Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

Стрелок был убит. Подробностей о произошедшем агентство пока не приводит.

1во бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс