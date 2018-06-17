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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 14:11 17.06.2018 - 14:11

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную прокуратуру.

Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

Стрелок был убит. Подробностей о произошедшем агентство пока не приводит.

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