Стрелок в Нью-Джерси ранил 20 человек, после чего был убит - власти
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Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженный человек открыл огонь на фестивале в американском штате Нью-Джерси, ранив 20 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную прокуратуру.
Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.
Стрелок был убит. Подробностей о произошедшем агентство пока не приводит.
1во бп
Интерфакс