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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:26 29.06.2018 - 18:26

***Стрелка держат под стражей без права выхода под залог

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Мужчина, убивших пятерых человек в редакции газеты "Кэпитал" в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд, использовал законно приобретенный дробовик, сообщает в пятницу "Си-Би-Эс ньюc" со ссылкой на местную полицию.

Полиция уточняет, что дробовик был приобретен год назад.

Глава полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алтомар рассказал, что полиция провела обыск в доме стрелявшего и обнаружила доказательства того, что он планировал нападение.

"Он хотел убить так много людей, насколько возможно", - сказал Т.Алтомар.

В полиции рассказали, что задержанный идет на сотрудничество с полицией.

Также в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что нападавший повредил себе кончики пальцев, чтобы не оставлять отпечатков.

Стрелявший по имени Джаррод Рамос, был задержан в четверг в здании, где расположена редакция газеты. По данным "Си-Би-Эс ньюс", он пытался спрятаться от полиции под столом.

В настоящее время в суде Аннаполиса проходил заседание по делу Дж.Рамоса. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", судья заявил, что Дж. Рамос должен оставаться под стражей, так как он может представлять опасность. Его лишили возможности выйти под залог.

По словам прокурора, Дж.Рамос намеренно заблокировал один из выходов из здания редакции, чтобы его жертвы не могли сбежать.

Против Дж.Рамоса выдвинули обвинения в пяти убийствах.

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