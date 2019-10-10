Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 15:11

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Подозреваемый в стрельбе у синагоги в Галле тщательно планировал преступление, сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.

"По нашим данным и нашей оценке Штефан Б. хотел, чтобы о преступлении знали во всем мире, поэтому снимал все на камеру, комментировал все во время преступления и написал свой манифест", - сказал Франк в четверг журналистам.

Прокуратура обвиняет Штефана Б. в убийстве двух человек, покушении на убийство в девяти случаях и выдвигает ряд других обвинений. Мужчина предстанет перед судом, который выдаст ордер на арест подозреваемого.

В результате стрельбы накануне погибли два человека. Подозреваемый хотел пройти внутрь синагоги, но не сумел этого сделать и начал стрелять на улице.

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