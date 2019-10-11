Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - 27-летний немец Штефан Б., который застрелил в среду в городе Галле двух человек, на допросе признался в совершении преступления и заявил, что планировал напасть на синагогу из-за своих антисемитских взглядов, сообщает в пятницу информационное агентство BBC.

Представитель прокуратуры ФРГ в свою очередь сообщил, что в настоящее время Штефан Б. обвиняется в убийстве двух человек и в покушении на убийство семи человек,

В четверг Генпрокуратура ФРГ опубликовала подробности о стрелке. Из сообщения ведомства следует, что подозреваемый Штефан Б., антисемит и праворадикал, действовал жестоко и хаотично: он пытался взорвать ворота синагоги, а когда сделать этого не удалось, то впал в панику и начал стрелять по прохожим. Погибших мужчину и женщину он вначале ранил, а затем добивал из огнестрельного оружия уже лежащих на земле жертв.

Прокуратура сообщает, что все происходящее было снято на видеокамеру, закрепленную на голове у подозреваемого, видео транслировалось в Интернет в прямом эфире. Пока неизвестно, знал ли кто-то заранее о готовившемся нападении и есть ли у Штефана Б. сообщники. Также неизвестно, сам ли он изготовил оружие и взрывчатку или же ему кто-то помогал.

1ка аю

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