Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженный человек открыл огонь по посетителям магазина в американском штате Оклахома, сообщает американское телевидение.
По его данным, три человека погибли. Стрельба произошла в городе Дункан.
На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.
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