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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 17:18 18.05.2018 - 17:18

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере восемь человек погибли после того, как неизвестный открыл огонь в учебном заведении к северу от Хьюстона в штате Техас, передают в пятницу американские СМИ.

Кроме того, согласно имеющимся данным, еще несколько человек получили ранения. СМИ сообщают, что человек, совершивший нападение, задержан. Подробностей о нем пока не приводится.

Место происшествия оцеплено полицией, учащиеся эвакуированы.

О стрельбе написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"В школе Техаса произошла стрельба, первые сообщения об этом не выглядят позитивными. Хранит вас всех Бог!", - отметил американский президент.

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